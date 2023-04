CAIC do Árvore Grande representará Pouso Alegre no JEMG 2023

Os campeões em cada uma das modalidades e os quatro primeiros colocados no xadrez avançam para a etapa regional.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

As equipes de Pouso Alegre interessadas em participar dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) já estão em competição. Nesta segunda-feira (10), o time de basquetebol CAIC do Árvore Grande venceu o Colégio São José, por 82×07 e irá representar a cidade na etapa microrregional em busca do título estadual.

“O JEMG busca fomentar a prática do esporte para fins educativos, além de contribuir para o desenvolvimento integral do estudante, ao estimular o pleno exercício da cidadania e a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particulares”, pontua o Superintendente de Esporte, Rooney Ferreira e Souza.

Etapas

A etapa microrregional será realizada entre maio e junho. Os jogos são realizados em sedes nas áreas de abrangência das 47 Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais e têm duração média de cinco semanas. Nesta, estão incluídas as modalidades basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez.

Os campeões em cada uma das modalidades e os quatro primeiros colocados no xadrez avançam para a etapa regional, realizada no Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Vale do Aço, Central e no Norte de Minas.

Os vencedores da etapa regional seguem para a estadual.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre