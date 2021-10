Brasil vence Cazaquistão de virada e leva bronze no Mundial de Futsal

Na decisão, Portugal venceu a Argentina e se sagrou campeão do mundo.

A seleção brasileira masculina de futsal assegurou, pela segunda vez consecutiva, a medalha de bronze na Copa do Mundo Fifa, ao vencer de virada o Cazaquistão, por 4 a 2, em Kaunas (Lituânia), na tarde deste domingo (3). A equipe canarinho perdia por 1 a 0 ao final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o empate veio com gol contra do fixo Taynan, brasileiro naturalizado cazaque, mas a história do jogo só mundo mesmo nos minutos finais, com finalizações certeiras de Rodrigo, Ferrão e Lé.

A campanha brasileira no Mundial somou seis vitórias em sete jogos, 28 gols marcados e oito sofridos.

Portugal vence Argentina na final

A Argentina chegou à decisão do Mundial de Futsal como favorita. Depois de bateram o Brasil na semifinal, os atuais campeões do mundo entraram em quadra para enfrentar Portugal tendo a melhor campanha da competição. Só que, como diz a máxima criada pelo craque Falcão, “final não se joga, final se ganha”. Com uma atuação precisa e equilibrada, a seleção portuguesa venceu a decisão por 2 a 1 neste domingo.

Com dois gols de Pany, Portugal superou Argentina e levou o primeiro título de sua história em Copas do Mundo/Foto: Oliver Hardt/FIFA

A conquista consagra o craque Ricardinho, eleito seis vezes o melhor do planeta. Apelidado de “Mágico”, ele teve atuação importante na final deste domingo, em Kaunas, na Lituânia. Os dois gols portugueses foram marcados pelo artilheiro Pany. Claudino descontou para a Argentina, que pressionou até o fim e mandou uma bola na trave no último lance do jogo. Campeões em 2016, os argentinos seguem com apenas uma conquista da Copa do Mundo Fifa.

