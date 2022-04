Brasil retoma topo do ranking e Fifa define potes do sorteio da Copa

As recentes vitórias do time do técnico Tite sobre o Chile e a Bolívia, ambas por 4 a 0, levaram o Brasil para o topo do ranking, desbancando a Bélgica pela primeira vez em três anos.

A seleção brasileira voltou ao topo do ranking da Fifa após cinco anos depois das últimas vitórias nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, de acordo com a nova lista anunciada nesta quinta-feira (31) antes do sorteio dos grupos do Mundial deste ano no Catar.

As recentes vitórias do time do técnico Tite sobre o Chile e a Bolívia, ambas por 4 a 0, levaram o Brasil para o topo do ranking, desbancando a Bélgica pela primeira vez em três anos.

O novo ranking da Fifa foi utilizado para determinar os cabeças de chave e os demais potes para o sorteio da Copa do Mundo do Catar, que será realizado em Doha, nesta sexta-feira (1º de abril).

Veja como ficaram os potes para o sorteio:

Pote 1: Catar (anfitrião), Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

Pote 2: México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia.

Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia.

Pote 4: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, vencedor da repescagem intercontinental 1, vencedor da repescagem intercontinental 2 e vencedor da repescagem europeia.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Lucas Figueiredo/CBF