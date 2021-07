Ítalo Ferreira e Fernando Scheffer levaram as medalhas.

Foto destaque: Jonne Roriz/COB

No quinto dia de competições na Olimpíada de Tóquio, o destaque brasileiro foi para o potiguar Ítalo Ferreira, que conquistou a primeira medalha de ouro do país no esporte que estreia nos Jogos Olímpicos.

Além disso, na natação, tivemos o bronze do gaúcho Fernando Scheffer na prova de 200 metros livres.

Fonte: Agência Brasil