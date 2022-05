Boa vence Uberaba em casa e sobe para o 2º lugar do Módulo 2 do Mineiro

Time de Varginha chega aos 13 pontos na tabela e permanece no G-6.

Redação CSul / Foto: Mario Purificação

Na noite desta quarta-feira (26), o Boa Esporte venceu o Uberaba por 3 X 2, em Varginha. A partida valeu pela 7ª rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro. O time de Varginha, chega aos 13 pontos na tabela e permanece no G-6, já o Uberaba é o último colocado da competição.

O primeiro tempo foi marcado com os gols do time boveta, o zagueiro Júnior Henrique abriu o placar batendo falta, logo depois os jogadores Taiberson e Marcílio pontuaram para a equipe.

Com isso, o time visitante buscou a reação no segundo tempo marcando os dois gols com o jogador Wendel.

A partida chegou ao fim com a vitória da equipe de Varginha. O Boa Esporte volta a campo no sábado (28), às 16h, contra o Ipatinga, no Ipatingão.

*Com informações G1