Boa Esporte vence o Pouso Alegre em amistoso de preparação para o Módulo II

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Chiarini Jr/Roma Comunicação & Mkt

O Boa Esporte realizou, nesta terça-feira (12), seu primeiro jogo-treino nesta temporada. Visando a preparação para o Módulo II do Campeonato Mineiro, o time de Varginha foi até Pouso Alegre, onde enfrentou os donos da casa. No Manduzão, a Coruja venceu por 3 x 1, com gols de Matheus Sacramento, Montaño e Dionathã. Reinaldo descontou para o Dragão.

O amistoso serviu para amostragem das caras novas de Boa Esporte e Pouso Alegre. Pela equipe de Varginha, já são 11 reforços confirmados. No Dragão, chegaram contratações pontuais, como o atacante Ingro, que foi contratado após o Campeonato Mineiro.

Se por um lado, o Boa Esporte está se preparando para o estadual, por outro, o Pousão está focado na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Após escapar, na última rodada, do rebaixamento no estadual, a equipe quer buscar melhores resultados na competição nacional.

Competições

O Pouso Alegre iniciará sua caminhada na Série D do Brasileiro neste domingo. O Dragão enfrenta, no Manduzão, o Real Noroeste, do Espírito Santo. A partida acontece neste domingo (17), às 17h30.

Já o Boa Esporte começa o Campeonato Mineiro do Módulo II no final do mês. A Coruja estreia na competição no dia 27 de abril, às 15h, no Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.