Boa Esporte enfrenta Aymorés nesta sexta, precisando da vitória

O time de Varginha tenta se recuperar de uma dura goleada sofrida em casa, para a URT de Patos de Minas.

Foto: Boa Esporte

O Boa Esporte, último colocado no Hexagonal final do Módulo 2 do Mineiro, enfrenta o Aymorés de Ubá, na noite desta sexta-feira, 07, às 19h30, no estádio Municipal de Varginha, em partida válida pela terceira rodada do hexagonal final.

O time de Varginha, que quase chegou à elite do futebol nacional, tenta se recuperar de uma dura goleada sofrida em casa, para a URT de Patos de Minas. Já o Aymorés também busca o primeiro triunfo no Hexagonal Final, lembrando que sobe para a elite do mineiro os dois primeiros colocados.

Fonte: Redação CSul