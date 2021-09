Boa Esporte confirma volante com atuação em Liga dos Campeões

Anunciado nesta sexta-feira (10), Leandro Salino já rodou por clubes do Brasil e do mundo, como por exemplo, do Olympiacos, da Grécia, e do Braga, de Portugal, onde disputou a Liga dos Campeões da Europa.

O Boa Esporte anunciou, nesta sexta-feira (10), a contratação do volante Leandro Salino, de 36 anos, que estava no Betim-MG. A informação foi confirmada em primeira mão pelo Jornal Correio do Sul. Salino já rodou por clubes do Brasil e do mundo, como por exemplo, do Olympiacos, da Grécia, e do Braga, de Portugal, onde disputou a Liga dos Campeões da Europa.

Nesta temporada, o volante enfrentou o Boa Esporte quando atuava pelo Pouso Alegre. À época, o jogador foi campeão do Troféu Inconfidência pelo Pousão. Após a passagem pelo Sul de Minas, Salino foi contratado junto ao Betim e disputou o Módulo II do estadual.

Salino enfrentou o Boa Esporte nesta temporada/Foto: Chiarini Jr./PAFC

“Estou muito feliz em poder defender o Boa Esporte. O primeiro objetivo já foi conquistado, que era a classificação para a segunda fase. Estou ansioso para estar em campo, poder ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Temos consciência de que será uma caminhada muito dura, mas vamos em busca do objetivo principal, que é o acesso ” – disse o jogador pelas redes sociais do clube.

Leandro Salino também tem passagens por por Flamengo, Braga (Portugal), Nacional (Portugal), América-MG, Vitória, Santa Cruz e Botafogo-SP.

O jogador já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, porém, segundo a assessoria do Boa Esporte, Salino não está relacionado para o confronto deste sábado (11), contra o União Rondonópolis-MT, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

“Estou muito motivado, feliz por essa oportunidade, posso contribuir muito dentro e fora de campo, com toda minha experiência e vontade” – enfatizou o novo reforço da Coruja.