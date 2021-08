Boa Esporte confirma saída de atacante, e VEC anuncia amistoso

Allyson Nascimento, que atuou por apenas nove minutos no Boa Esporte, deixou o clube nesta terça-feira. Varginha Esporte Clube anunciou, nesta quarta-feira, amistoso contra Seleção de Nepomuceno.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Franco Junior/Portal GE

Os times de Varginha estão a todo vapor nos bastidores. Nas últimas horas, duas importantes informações foram confirmadas pelos times. O Boa Esporte anunciou, na noite desta terça-feira (24), a saída do atacante Allyson Nascimento, conhecido por Allyson Natal.

Alysson (à esquerda) disputou atuou por apenas nove minutos no Boa Esporte

Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

O jogador chegou em meados de junho e foi relacionado em apenas cinco jogos da equipe. Além disso, o atleta atuou por apenas nove minutos na derrota por 2 x 1, diante do Rio Branco VN, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

VEC anuncia amistoso

Já o Varginha Esporte Clube confirmou, nesta quarta-feira (25), a realização de um amistoso contra a Seleção de Nepomuceno. A partida acontece na próxima segunda-feira (30), às 10h30, no Estádio do América, em Nepomuceno.

Divulgação

De acordo com a direção do clube, além de ser um teste preparatório para a disputa do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, que acontece no próximo mês, a partida também será em comemoração ao aniversário de Nepomuceno.