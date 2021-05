Boa Esporte confirma retorno do meia Alysson após três anos

Em sua primeira passagem pela Coruja, o meia fez 52 partidas e anotou dois gols; jogador é o 13 reforço do clube para o restante da temporada.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação E.C São Bernardo

O Boa Esporte confirmou, na manhã desta quarta-feira (26), o retorno do meia Alysson. O jogador está de volta ao clube após três anos. Em sua primeira passagem pela Coruja, o meia fez 52 partidas e anotou dois gols.

Jogador atuou no Boa Esporte entre os anos de 2017 e 2018/Foto: Divulgação Boa Esporte

Nesta temporada, Alysson estava no São Bernardo-SP. Revelado pelo Palmeiras, o meia passou por equipes como: Volta Redonda; Confiança; Roeselare, da Bélgica; além de Boa Esporte e o próprio São Bernardo.

Alysson é o 13 reforço do Boa Esporte para o restante da temporada. Antes dele, já haviam chegado a Varginha os seguintes atletas:

Goleiros : Alencar, Ronaldo Zilio e Tom

: Alencar, Ronaldo Zilio e Tom Laterais : Raul, Iago e Douglas Pelé

: Raul, Iago e Douglas Pelé Zagueiro: Windson e Richard

Windson e Richard Volante: Zé Augusto

Zé Augusto Meia: Alysson

Alysson Atacantes: Willian Mococa, Flávio, Marcelinho e Lucas Coelho

Preparação para a Série D

O Boa Esporte segue se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. No último sábado (22), a Coruja realizou um jogo-treino contra o Cruzeiro, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Apesar do revés por 2 a 0, o time de Varginha apresentou um bom padrão de jogo e, principalmente, entrosamento entre os novos contratados.

A equipe boveta estreia na Série D no próximo dia 5, às 15h, contra o Águia Negra-MT, em Varginha.