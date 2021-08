Boa Esporte confirma liberação do STJD para presença de público em Varginha

Segundo o clube, para o jogo deste sábado (28), diante do Rio Branco VN, serão vendidos 1.000 ingressos nas áreas coberta e descoberta.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Arquivo CSul

O Boa Esporte confirmou, na tarde desta quarta-feira (25), através de suas redes sociais, a notícia de que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), concedeu ao clube a liberação de público para os jogos em Varginha. Vale ressaltar que, a direção da equipe boveta havia solicitado à entidade a liberação na semana passada.

De acordo com o clube, conforme decreto municipal, eventos esportivos profissionais já podem conter público, seguindo os protocolos e medidas de segurança. Para o jogo deste sábado (28), diante do Rio Branco VN, o Estádio Municipal poderá receber 30% de sua capacidade máxima.

Segundo o diretor do clube, Rildo Moraes, para a partida de sábado serão disponibilizados 1.000 ingressos. As entradas serão comercializadas em vários estabelecimentos da cidade e, além disso, terão valores de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) na área coberta e R$ 20,00 (inteira) e 10,00 R$ (meia) na área descoberta. O diretor disse, ainda, que serão vendidos 500 ingressos para cada setor. A venda, segundo ele, começa a partir desta quinta-feira (26). No dia do jogo, caso ainda reste ingresso, o mesmo será comercializado nas entradas do estádio.

Também nesta quinta-feira (26), acontecerá uma reunião entre autoridades municipais, Secretaria Municipal de saúde e clube para definir detalhes sobre a partida.

Rildo Moraes enalteceu o departamento jurídico e, também, ao STJD pela liminar concedida ao clube. “Estávamos na expectativa desta decisão e, hoje, nós recebemos essa decisão de grande importância para o Boa Esporte” – disse o diretor boveta.

Para o diretor, ter o torcedor neste momento decisivo, tendo em vista o próximo confronto – que em caso de vitória classifica o Boa Esporte à próxima fase – será fundamental. Moraes ressaltou a felicidade e expectativa não apenas da diretoria, mas dos jogadores e comissão técnica em ter a torcida no estádio. Ainda segundo ele, a volta do torcedor será um aporte financeiro nas receitas do clube.

Público no próximo jogo

De acordo com o diretor do Boa Esporte, conforme decreto municipal, apesar da liberação de 30% da capacidade máxima do estádio, o número de 1 mil ingressos acontece em forma de teste. “Será um teste para o torcedor ir ao estádio. Visto que a capacidade de acordo que foi liberada pelo protocolo, pelo decreto municipal, é de 30%, o que daria 4 mil. Mas, vamos fazer um jogo teste. Um jogo com público menor. Não vamos colocar a capacidade máxima” – pontuou.

Ainda segundo o diretor, será seguido protocolos da CBF e decreto municipal vigente na cidade. Rildo enfatizou que, todo público poderá ir ao jogo, até mesmo crianças, desde que estejam com testes de Covid-19 realizados (em caso de menores de 18 anos ou aqueles que ainda não tenham se vacinado). Além disso, seguir normas de segurança, tais como, uso de máscara, álcool gel e distanciamento.

O diretor também deixou um recado ao torcedor boveta. “A gente espera que nosso torcedor se comporte, que não aconteça o que aconteceu em outras praças (…) por outro lado, segundo o diretor, é necessário que o torcedor tenha consciência e se vacine.

Protocolo da CBF

Nas últimas semanas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Protocolo de Recomendações Para Retorno do Público aos Estádios.

Para ter acesso aos estádios, os torcedores terão que fazer um teste RT-PCR para detecção do vírus SARS-CoV-2 até três dias antes da data da partida. Como alternativa, também será aceito o teste ‘Pesquisa de Antígenos’, se realizado em até dois dias antes da partida.

Outra possibilidade é estar vacinado com as duas doses da vacina contra Covid-19 (ou com a dose única da Janssen).

Sobre os protocolos para volta do público, Rildo disse estar ciente do documento recomendado da CBF mas que, além disso, seguirá os protocolos de saúde do município. “Tem os protocolos dela (CBF) mas, hoje, os protocolos são do município. Cada município, tenho certeza, que irá procurar acompanhar as recomendações da CBF e da Federação Mineira de Futebol para que o torcedor possa ir voltando gradativamente ao estádio” – disse o diretor.

Decreto em Varginha

Em Varginha, está vigente o decreto que permite a volta parcial de torcedores nos estádios desde o dia 29 de julho. A liberação tem o limite máximo de 30% da capacidade do público, no entanto, o Boa Esporte aguardava uma liberação da Confederação Brasileira de Futebol para realização dos jogos com público.

Nota oficial do clube

Em seu site oficial, o Boa Esporte divulgou uma nota oficial sobre a decisão do STJD. Confira na íntegra.

“O Boa Esporte Clube, com imensa alegria, comunica que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu ao clube o direito de conter público nas partidas realizadas no Estádio Municipal Prefeito Dilzon Melo.

De acordo com o Decreto Municipal de Varginha, eventos esportivos profissionais podem conter 30% da capacidade máxima do espaço. O Estádio Municipal Prefeito Dilzon Melo possuí capacidade total para 15.471 pessoas, portanto, será possível a presença de até 4.631 pessoas.

Visando seguir todos os protocolos, normas e, principalmente, a saúde e integridade de todos presentes, o Boa Esporte Clube utilizará a partida do próximo sábado (28/08) como evento teste. Por isso, o clube colocará à venda 1.000 (mil) ingressos, sendo 500 (quinhentos) no setor coberto e 500 (quinhentos) no setor descoberto.

Juntamente com a Prefeitura Municipal de Varginha e a Secretária de Saúde Municipal, o clube avaliará os protocolos a serem seguidos, e um possível aumento no número de ingressos disponibilizados.

Reafirmamos nossa alegria em poder contar com o torcedor boveta novamente no Estádio Municipal Prefeito Dilzon Melo. Agradecemos também ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Sr. Otávio Noronha, ao Prefeito Vérdi Lúcio Melo, aos Orgãos de Saúde e ao Departamento Júridico do clube, representado pelo Dr. Lucas Ottoni”

*Matéria atualizada às 18h35.