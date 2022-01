Boa Esporte anuncia treinador e coordenador para comissão técnica do futebol feminino

Os novos contratados são o treinador Fernando Cardoso, mais conhecido por Fernandinho e o coordenador técnico Carlinhos. Ambos os profissionais são da cidade de Varginha.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou, nos últimos dias, os dois primeiros integrantes da comissão técnica da equipe feminina – novidade do clube para esta temporada -. Os novos contratados são o treinador Fernando Cardoso, mais conhecido por Fernandinho e o coordenador técnico Carlinhos. Ambos os profissionais são da cidade de Varginha.

Fernandinho (à esquerda) e Carlinhos (à direita) são os primeiros integrantes da comissão técnica da equipe feminina do Boa/Foto: Divulgação Boa Esporte

“Quero agradecer a diretoria boveta por essa oportunidade e por acreditarem no meu trabalho! Estou com muitas expectativas para esse projeto, já tenho experiência em trabalhos com o futebol feminino, sei que não é fácil mas estou confiante que será um projeto de muito sucesso!” — afirmou Fernando.

Já Carlinhos ressaltou a importância do novo projeto. “É um projeto muito importante, esperamos realizar um trabalho de muita qualidade, possibilitando para as meninas a melhor condição para que elas desenvolvam um futebol de qualidade!” — disse.

Em comunicado nas redes sociais, o Boa confirmou que, em breve, soltará novas informações sobre a seletiva das atletas que irão compor o grupo.