Boa Esporte anuncia mudanças no ataque

Além da chegada de Stuart, time de Varginha confirmou a saída do atacante Igor Eto’o; clube está praticamente pronto para estreia na Série D.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Goiânia

O Boa Esporte confirmou, na noite desta segunda-feira (31), a contratação do atacante Stuart, de 22 anos, que disputou o Campeonato Alagoano 2021 pelo CSE. Além da chegada do reforço, a equipe anunciou, também, a saída do atacante Igor Eto’o.

Jogador é o 14º reforço do Boa Esporte para a Série D/Foto: Divulgação Goiânia

Revelado pelo Palmeiras, o atleta já vestiu camisas de outros clubes do Brasil, tais como, Bangu, Goiânia, além do CSE – seu último clube. “Fui muito bem recepcionado pela direção, comissão técnica, grupo de atletas e staff. Estou muito feliz em poder defender uma camisa de peso e de grande expressão. Chego motivado para fazer um bom trabalho e ajudar a colocar o Boa Esporte na Série C” — disse o atacante.

Reforços

Stuart é o 14 reforço do Boa Esporte para o restante da temporada. Antes dele, já haviam chegado a Varginha os seguintes atletas:

Goleiros : Alencar, Ronaldo Zilio e Tom

: Alencar, Ronaldo Zilio e Tom Laterais : Raul, Iago e Douglas Pelé

: Raul, Iago e Douglas Pelé Zagueiro: Windson e Richard

Windson e Richard Volante: Zé Augusto

Zé Augusto Meia: Alysson

Alysson Atacantes: Willian Mococa, Flávio, Marcelinho e Lucas Coelho

Preparação para a Série D

Após ser rebaixado no Campeonato Mineiro, o Boa Esporte começou a preparação para a disputa da Série D. O clube já realizou dois jogos-treinos, onde perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, em Belo Horizonte e, no último final de semana, bateu o Social, de Lavras, por 9 a 0.

A Coruja está praticamente pronta para a estreia no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (5), o Boa recebe o Águia Negra-MT, às 17h, no Estádio Municipal, em Varginha.