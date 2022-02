Boa Esporte abre inscrições para seletiva de equipe feminina

Segundo o clube, as avaliações estão marcadas para os dias 12 e 13 de março. Interessadas podem realizar o cadastro até o dia 28 de fevereiro.

Redação CSul/Foto: Arquivo CSul

O Boa Esporte abriu, nesta segunda-feira (14), as inscrições para a seletiva da equipe feminina. Segundo o clube, as avaliações estão marcadas para os dias 12 e 13 de março. Interessadas podem realizar o cadastro até o dia 28 de fevereiro no site disponibilizado pelo clube.

A seleção será feita para atletas nascidas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006. As avaliações acontecerão no Centro de Treinamento do Boa Esporte.

O Boa confirmou que, no dia da avaliação, as atletas deverão apresentar o cartão de vacina contra a Covid-19 com, pelo menos, duas doses tomadas. O teste negativo para a doença com até sete dias também poderá ser apresentado.

Todos os documentos necessários para a realização da avaliações estão disponíveis na página de inscrição para a seletiva.