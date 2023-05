Beach tennis agita a Olimtra em Poços, no domingo

Modalidade foi incluída este ano na Olimpíada dos Trabalhadores

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Uma das novidades da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores é a inclusão do beach tennis. No domingo (21) acontecem os jogos da modalidade na Praya Diserra, na avenida João Pinheiro, zona oeste da cidade.

As partidas começam às 8h. As finais, tanto do masculino quanto do feminino, estão marcadas para as 12h. Ao todo, 15 empresas vão participar. Veja a tabela dos jogos no link abaixo.

Ao longo desta semana e no sábado e domingo, acontecem ainda jogos de várias modalidades, entre elas, pebolim, cuja final acontece nesta quinta (18), vôlei, basquete, futebol society e de campo, e peteca.

História do beach tennis

O beach tennis foi criado em meados de 1987 na província de Ravennana, na Itália. Em 1996, o esporte começou a se profissionalizar. Atualmente, o esporte tem uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton e suas regras e práticas vêm se modificando ao longo dos anos. A estimativa é de que mais de 500 mil pessoas espalhadas em todos os continentes pratiquem beach tennis.

A modalidade chegou ao Brasil em 2008 no estado do Rio de Janeiro. Desde então, o beach tennis vem crescendo rapidamente para outras cidades brasileiras. A Confederação Brasileira de tênis é a entidade que regula o esporte no país. O sucesso do beach tennis no Brasil e no mundo deve-se pela facilidade com que uma pessoa aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona mesmo para quem nunca praticou antes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas