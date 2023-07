Bandeirantes é o campeão da Copa Integração 2023 em Três Corações

A Copa Integração é uma realização da Liga Esportiva Tricordiana com apoio da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria de Esportes.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Em jogo realizado no campo do Canto do Rio na tarde deste domingo, 16/07, a equipe do Bandeirantes venceu por 1 gol a 0 a equipe do Vila Lima e foi a grande campeã da Copa Integração 2023. Nos destaques do campeonato, dois jogadores levaram o título de Artilheiro com 6 gols marcados: Romário, do Amnésia, e João Vitor, do Brejinho. O Goleiro menos vazado foi o Tomás, do Vila Lima.

Antes da final, houve a decisão da Copa Fair Play que sagrou o time da Nova Três Corações NVTC2 campeã com o placar de 1 a 0 contra a Cotta.

Neste ano, os jogos iniciaram em maio e foram 14 times participantes divididos em duas chaves. A Copa Integração é uma realização da Liga Esportiva Tricordiana – LET com apoio da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes.

Campeonato Amador

As equipes de futebol de campo já estão nos preparativos pois o Campeonato Amador 2023 começa em agosto. Serão 24 times na disputa pelo acesso na Série B, e outros 16 times da Série A brigando pelo título. Prepare sua torcida e participe incentivando o seu time nos jogos do tradicional Campeonato Amador de Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações