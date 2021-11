Atlético-MG vence Corinthians e dá mais um passo rumo ao título

Galo venceu o Timão por 3 x 0 em mais um jogo com Mineirão lotado.

O Atlético-MG deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro após derrotar o Corinthians por 3 a 0, nesta quarta-feira (10) no estádio do Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada da competição.

Com o triunfo, o líder Galo alcançou os 68 pontos. Já para o Timão o revés representou a manutenção dos 47 pontos, e a possível perda de posições na classificação dependendo do resultado de outras partidas.

Diante de mais de 58 mil torcedores, o Atlético-MG triunfou graças a gols de Diego Costa, aos 15 minutos do primeiro tempo, de Keno, aos 5 da etapa final, e de Hulk, nos acréscimos da partida.

O Galo volta a entrar em campo pela competição na próxima terça-feira (16), quando visita o Athletico-PR na Arena da Baixada. Dois dias antes o Ceará recebe o Sport.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Pedro Souza/Atlético-MG