Atletas pouso-alegrenses são destaque no esporte

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

No último sábado (29), a equipe de Futsal Feminino da categoria sub 15 da Superintendência de Esportes, do Projeto Ativa P.A., disputou os jogos da Juventude – JOJU 2023, na cidade de Perdões e obteve vitória em dois jogos, sendo o primeiro jogo contra Guaxupé e o segundo contra Alfenas. Sendo assim, a equipe participará da Segunda Etapa na cidade de Baependi, nos dias 23/09 e 24/09.

Já o time da Seleção, Sub 13, do Futebol de Campo, também mostrou seu talento neste fim de semana e se consagrou como campeão da Copa dos Futuros Craques FC 2023, na cidade de Jacutinga.

“Os esportes trazem inúmeros benefícios para a saúde física e mental de nossas crianças e vê-las conquistando tanto nesse meio, representando nosso município, é motivo de muito orgulho, e para cada um deles é motivo para ampliar a autoconfiança e perceber o quanto são especiais e resilientes”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre