Atletas lavrenses vencem campeonato interestadual de Muay Thai

Foto: Prefeitura de Lavras

No último sábado, 25, dois atletas lavrenses venceram a competição interestadual “The Kombat Muay Thai – V” realizado na cidade de Mococa- SP.

A competição reuniu vários atletas, principalmente dos estados de SP e MG, disputando medalhas, troféus e cinturões nas categorias iniciante, intermediário e avançado.

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Lavras, proporcionou transporte com segurança e conforto para os atletas.

Os atletas vencedores foram Walisson Fonseca (categoria até 69kg), 23 anos, e Luís Otávio (categoria até 79kg), 21 anos.

As duas vitórias vieram no segundo round de cada batalha, com nocaute técnico, sem deixar dúvidas para juízes, organizadores e espectadores do evento.

O grupo foi acompanhado pelo técnico Victor Sena e o assistente Kevin Santos. Os atletas são alunos do C.T. Titanium em Lavras.

Fonte: Prefeitura de Lavras