Atletas de Varginha conquistam três títulos no Campeonato Mineiro de Mountain Bike Downhill

No último final de semana, dias 31 de julho e 01 de agosto, foi realizado na cidade de São Gotardo, Minas Gerais, a retomada do Campeonato Estadual de DH (Mountain Bike Downhill).

A prova aconteceu nas imediações da escola Municipal José Antônio dos Santos, com a supervisão e fiscalização da prefeitura de São Gotardo e Federação Mineira de Ciclismo FMC, respeitando as determinações e regras ao combate contra o COVID. O evento foi exclusivo aos atletas e fechado ao público e a delegação de Varginha conquistou três títulos inéditos de uma vez só no campeonato mineiro de Mountain Bike Downhill.

Downhill é uma forma do ciclismo que consiste em descer o mais rapidamente possível um dado percurso. É uma modalidade do mountain bike nascida na Califórnia na década de 1970. Ciclistas da época, cansados do uso da bicicleta somente no asfalto, se encontravam nas montanhas de Marin County, perto de São Francisco, Califórnia, para descer montanha abaixo. Para isso, eles utilizavam bikes tipo cruiser e as adaptavam para o uso fora de estrada, utilizando pneus mais largos e freios mais potentes.

A delegação de Varginha foi representada com três atletas em três diferentes categorias e que se destacaram simultaneamente conquistando o lugar mais alto do pódio, trazendo um resultado até então inédito para os varginhenses.

Matheus Levi Assunção, apelidado de “Bonito”, levou a melhor na categoria RÍGIDA ELITE onde demonstrou todo seu domínio técnico de anos de prática no esporte DH batendo o melhor tempo da categoria com o resultado de 1 minuto e 31 segundos. Matheus, que já teve experiências internacionais com o esporte no exterior, conquista seu primeiro título estadual da categoria.

Outro atleta tão experiente e multi-campeão das bicicletas é Luiz Fernando. Muito conhecido na cidade de Varginha como “BIGORNA”, conquistou com muita segurança o título de campeão mineiro na categoria Master. O mesmo, além de empresário no ramo de bicicletas, é pai de duas crianças e contou com apoio de amigos e família para participar desta tão esperada competição.

Por último, o atleta João Martins, que é técnico e responsável voluntário do ciclismo BMX de Varginha. João é praticante em uma outra modalidade do esporte ciclismo, e ao estrear pela primeira vez na modalidade do DH estadual consagrou-se campeão mineiro na categoria ENDURO. Além de conquistar o primeiro lugar da categoria, também ficou com a sexta colocação geral da prova se colocando entre os mais rápidos da competição.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha