Atletas de Três Corações integram a equipe de Minas Gerais nas Paraolimpíadas Escolares, em Brasília

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe do Projeto Superando Desafios, da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, foi convocada para a Etapa Regional 2 que será realizada de 30 de agosto a 01 de setembro em disputas do atletismo.

Os atletas de Três Corações já colecionam grandes conquistas e vamos ficar na torcida para que possam trazer ainda mais vitórias para a cidade e para o estado de Minas Gerais.

Paralimpíadas Escolares

Nesta segunda etapa regional são 530 atletas inscritos em provas de atletismo, natação e bocha. Ao todo, a competição receberá competidores de 10 estados (AC, AM, BA, GO, MG, MS, MT, RO, RR e TO) e do Distrito Federal. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

Fonte: Prefeitura de Três Corações