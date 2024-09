Atletas da UFLA conquistam pódios em evento de natação na cidade de Formiga

O evento esportivo contou com mais de 100 inscritos de várias cidades mineiras

Foto: UFLA

Os integrantes do projeto Natação UFLA tiveram participação de destaque e conquistaram os pódios no 3º Swim and Run, evento aquático que ocorreu nos dias 31/8 e 1°/9, no Parque Municipal Dr. Leopoldo Correa, na cidade de Formiga, Minas Gerais.

No sábado, ocorreram duas competições de Aquathlon: a primeira foi a prova Short de 500 metros de natação mais 2,5 quilômetros de corrida, nas categorias feminino e masculino. A segunda competição foi a prova Far Away, de um quilômetro de natação mais cinco quilômetros de corrida, nas categorias feminino e masculino.

Já no domingo, foi realizada a maratona aquática de 1,5 metros; de 500 metros e de três quilômetros.

Entre os atletas da UFLA, destacaram-se:

Vitor Gabriel, graduando em Sistemas de Informação – 2º lugar na categoria 25+ no Duathlon Aquático – 500 metros natação e 2500 metros de corrida.

Fernando Elias, técnico administrativo na DGTI – 3º lugar na categoria 35+ no Duathlon Aquático – 1000 metros natação e 5000 metros de corrida

Cássio Ribeiro, técnico administrativo na LABMOL – 5º lugar na categoria 35+ no Duathlon Aquático – 1000 metros natação e 5000 metros de corrida.

Camila Melo – Docente DNU – 1º lugar na categoria 40+ no Duathlon Aquático – 1000 metros natação e 5000 metros de corrida.

Marcos Ferrante – Docente Medicina Veterinária – 1º lugar na categoria 40+ na Maratona Aquática 3000 metros.

Wander Gustavo – Docente Engenharia Mecânica – 4º lugar na categoria 35+ na Maratona Aquática 3000 metros.

Além dos integrantes do projeto Natação UFLA, o evento esportivo contou com mais de 100 inscritos de várias cidades mineiras, como Belo Horizonte, Itabirito, Betim, Piumhi, Alfenas, Passos, Cássia, Itaúna, Contagem, Uberaba, Ouro Preto e Nova Serrana, Divinópolis e São João Del Rei.

Fonte: UFLA