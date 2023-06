Atleta tricordiano vence Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo

O próximo desafio dos atletas será o Pan-americano que acontecerá entre os dias 22 e 23 de julho, também no Rio de Janeiro.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O atleta tricordiano Felipe Carpinetti Castelhano foi o campeão da categoria adulto faixa roxa pesadíssimo do Campeonato Brasileiro 2023 de Jiu-Jitsu Desportivo, no dia 10 de junho, no Parque Olímpico no Rio de Janeiro.

Além de Felipe, a equipe Top Brother, da qual faz parte, levou mais dois atletas que também tiveram excelente desempenho, ambos conquistando a medalha de prata em suas categorias. Carlos Eduardo Amaral foi vice-campeão faixa preta master 1 pesadíssimo e João Pedro de Oliveira Souza foi o segundo colocado na categoria master 1 médio.

O próximo desafio dos atletas será o Pan-americano de Jiu-jitsu Desportivo, que acontecerá entre os dias 22 e 23 de julho, também no Rio de Janeiro.

Parabéns aos atletas tricordianos, ao professor Edervan Françoso e a toda equipe técnica pelo desempenho na competição, estamos na torcida para que mantenham o sucesso em suas próximas disputas.

Fonte: Prefeitura de Três Corações