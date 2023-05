Atleta mirim de Três Corações vence competições e é um dos destaques do Projeto Corrida de Rua da SESP

O projeto consiste em treinamento de corrida de rua que busca formar adeptos e atletas do município de Três Corações.

Henrique Braz Valadão, de 9 anos de idade, vem fazendo sucesso nas corridas de rua do Sul de Minas, levando o nome de Três Corações ao lugar mais alto do pódio. Em abril, Henrique foi campeão da prova dos 300 metros da Corrida Imigração em Caxambu e, no último domingo, dia 21 de maio, venceu a prova dos 600 metros do Circuito de Corridas do Corpo de Bombeiros, em Lavras.

Henrique é aluno do Projeto Corrida de Rua da SESP, treinado pelo Professor Alexandre Junqueira. O projeto consiste em treinamento de corrida de rua que busca formar adeptos e atletas do município de Três Corações. O projeto é aberto ao público, sem limite de idade. Para participar, basta entrar em contato com o professor Alexandre para realizar a inscrição. Os treinamentos acontecem no Parque Dondinho nas segundas, quartas e sextas-feiras de 7h às 8h30 e nas segundas e quartas-feiras das 19h às 21h.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza o atleta mirim pelas conquistas e todos que participam do Projeto Corrida de Rua da SESP buscando sempre se superar e cuidar da saúde através do esporte.

