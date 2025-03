Atleta de Três Corações estreia pela Seleção Brasileira Sub-17

Luís Gustavo, que começou no futebol por meio de um projeto social em Três Corações, vem crescendo na carreira e hoje defende o Red Bull Bragantino.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O jovem tricordiano Luís Gustavo Lúcio Antônio, conhecido em Três Corações como Taquaral, viveu um momento especial nesta segunda-feira (24/02) – ele entrou em campo pela primeira vez vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A partida foi um amistoso contra o Equador, em Daule, como parte da preparação para o Sul-Americano Sub-17 da Conmebol, que acontecerá na Colômbia, entre 27 de março e 12 de abril. A Seleção Brasileira venceu por 2 a 1.

Três Corações acompanha com orgulho essa nova etapa de sua jornada e torce para que essa seja a primeira de muitas oportunidades representando o Brasil. A equipe volta a campo no dia 27, novamente contra o Equador, em Guayaquil, e seguimos na expectativa por mais momentos de Luís Gustavo com a Seleção.

Fonte: Prefeitura de Três Corações