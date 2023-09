Atleta de Três Corações conquista primeiro lugar na Copa Soul Internacional em Caxambu

David Luan Gomes Silva foi o primeiro colocado na categoria 35 a 39 anos.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Atletas tricordianos participaram, no último sábado, 02/09, da Copa Soul internacional 4° Etapa Night Run, que foi realizada em Caxambu.

David Luan Gomes Silva foi o primeiro colocado na categoria 35 a 39 anos. Além dele, Tamiris Cristina Moreira Gomes alcançou o 3° lugar Geral feminino. Ambos integram a equipe Robrunners TC e conseguiram um ótimo desempenho na etapa.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza os atletas pelo empenho e pela conquista do pódio levando o nome do município para diversas competições do estado e do país e trazendo bons resultados para a comunidade tricordiana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações