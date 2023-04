Ativa P.A: Confira o resultado das equipes de Pouso Alegre

O final de semana foi agitado para as equipes que representam Pouso Alegre nos mais variados esportes. Confira os resultados:

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

No sábado, 15/04:

A equipe de Futsal Feminino sub 17 estreou com vitória na Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (LIDARP 2023), venceram o time de Cabo Verde na cidade de Poços de Caldas/MG.

A equipe de Basquete Masculino Adulto jogou nos Jogos da Juventude (JOJU 2023) e conseguiu uma vitória, na cidade de Extrema/MG.

Outra equipe de Basquete Masculino, agora o sub 17, disputou a primeira etapa da LIDARP, perdendo o primeiro jogo contra Cabo Verde, mas venceu a equipe de Paraguaçu, na cidade de Poços de Caldas/MG.

Já no domingo dia 16/04:

A equipe sub 09 de Futsal Masculino, estreou na Lidarp 2023, na cidade de Campestre. Na primeira partida, contra a equipe de Santa Rita de Caldas, Pouso Alegre venceu. Já na segunda, a equipe empatou com Poços de Caldas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre