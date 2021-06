Atacante Allyson Nascimento é o novo reforço do Boa Esporte

Jogador, de 20 anos, estava no Santa Cruz de Natal. Com a transferência, Coruja chega a 16 reforços para a disputa da Série D.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte confirmou, nesta quinta-feira (10), o atacante Allyson Nascimento, de 20 anos, que estava no Santa Cruz de Natal. A informação ainda não foi divulgada oficialmente pelo clube, no entanto, em contato com o Correio do Sul, membros da direção confirmaram a transferência. O jogador, inclusive, já assinou contrato e vestiu a camisa boveta.

Jogador já esteve no hotel do clube, onde assinou contrato e posou com a camisa boveta/Foto: Divulgação Boa Esporte

Na atual temporada, Allyson disputou 12 partidas e marcou um gol. O jogador tem passagens por várias equipes do futebol potiguar, dentre elas estão: Cruzeiro; Força e Luz; Potiguar; Alecrim, além de seu último clube – Santa Cruz de Natal. Essa será a segunda vez que o atleta não jogará no Rio Grande do Norte, antes ele já havia atuado pelo ASA de Arapiraca.

Reforços

Allyson é o 16 reforço do Boa Esporte para o restante da temporada. Antes dele, já haviam chegado em Varginha os seguintes atletas:

Goleiros : Alencar, Ronaldo Zilio e Tom

: Alencar, Ronaldo Zilio e Tom Laterais : Raul, Iago e Douglas Pelé

: Raul, Iago e Douglas Pelé Zagueiro: Windson e Richard

Windson e Richard Volante: Zé Augusto

Zé Augusto Meia: Alysson

Alysson Atacantes: Willian Mococa, Flávio, Stuart, Marcelinho e Lucas Coelho

Entretanto, conforme a assessoria do clube, o atacante Flávio não faz mais parte da equipe.

Neste domingo (13), o Boa enfrenta o Rio Branco VN, às 15h, no Estádio Olímpio Perim. O clube quer manter o bom momento após a goleada na estreia por 4 a 0, dentro de casa, diante do Águia Negra-MS.