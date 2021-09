Associação Varginhense de Futsal vence na estreia do Campeonato Regional em Extrema

Varginhense Futsal bateu a equipe sub-23 de Extrema por 3 x 1.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Associação Varginhense

A Associação Varginhense de Futsal (AVF) realizou, nesta quarta-feira (15), seu primeiro jogo no Campeonato Regional realizado pela prefeitura de Extrema com sede na própria cidade. A competição conta, além do Varginhense Futsal, com as seguintes equipes: Águia Futsal; Cruzeiro Toledo; Extrema Futsal; Extrema Futsal sub-23; Futsal Vargem; Guerreiras Futsal; Lavapés Bragança; Planet Pinhalzinho; Semel Bragança; Seleção de Cambuí; Seleção de Machado.

Na estreia, o Varginhense Futsal bateu a equipe sub-23 de Extrema, por 3 x 1 de virada. Apesar do domínio inicial, a equipe de Varginha esbarrou na ótima goleira adversária e acabou saindo atrás no placar. Já no final da primeira etapa, as meninas do Varginhense Futsal empataram a partida. No segundo tempo, a Associação impôs seu ritmo e virou a partida. Os gols foram marcados pelas atletas Cecília Mendes, Ana Clara e Mikaely Marçal.

Segundo o treinador Victor Hugo, a estreia foi positiva. “O jogo, como todo início do campeonato, foi um pouco nervoso. Mas a gente impôs nosso modelo de jogo, nossa forma de jogar. Desde o início marcando alto, finalizando muito. A goleira de Extrema fez ótimas defesas e, em uma bobeira, tomamos o 1 x 0. Porém, conseguimos manter nosso nível de atuação, que foi muito bom, muito alto e no último lance do primeiro tempo, nós empatamos. Voltamos para o segundo tempo da mesma forma e, logo a seguir, conseguimos virar e ampliar o placar”.

Ainda conforme o treinador, para os próximos jogos, a esperança é que a equipe repita a mesma forma de atuar. Buscando trazer ótimos resultados para Varginha. Victor Hugo também destacou o bom trabalho de treinamentos da Associação.

A AVF foca agora na classificação à próxima fase. Vale ressaltar que, as 12 equipes estão dividas em três grupos, com quatro times. Além dos dois melhores clubes de cada chave, também avançam para o mata-mata, os dois melhores terceiros colocados.

Através de sua diretoria, o Varginhense Futsal agradeceu seus apoiadores que, de alguma maneira, estão apoiando o resgate do futsal na cidade de Varginha.