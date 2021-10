Associação Varginhense de Futsal faz estreia em casa no Lidarp 2021

Após empatar em 0 x 0 com Machado no primeiro jogo da competição, equipe feminina adulta do Varginhense Futsal enfrenta Pouso Alegre na estreia dentro de casa.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Lohane Marie/AVF

A Associação Varginhense de Futsal realiza, nesta quinta-feira (28), sua estreia, dentro de casa, na Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo (Lidarp). O jogo, contra a equipe de Pouso Alegre, acontece às 20h30. Essa será a segunda partida da equipe feminina adulta na competição. Na última quinta-feira (21), o Varginhense Futsal empatou em 0 x 0 com a equipe de Machado.

Segundo a comissão técnica da AVF, apesar do resultado sem gols, a partida foi bem disputada e com grandes participações das duas goleiras. Vale ressaltar que, as meninas da Associação estão representando a Prefeitura de Varginha e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL).

O treinador Victor Hugo espera um jogo difícil dentro de casa. Segundo ele, o fato da equipe de Pouso Alegre ter sido derrotada diante de Santa Rita de Caldas – pelo placar de 3 x 0 – em sua estreia, não ilustrará facilidade ao Varginhense Futsal.

De acordo com a direção da Associação, o Varginhense Futsal segue em ritmo acelerado de treinamentos visando a vaga para a próxima fase da competição.

A Lidarp

A Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, fundada no dia 13 de Dezembro de 2003, com a presença de representantes das cidades de Alfenas, São Sebastião do Paraíso, Andradas, Monte Belo, Botelhos, Cabo Verde, Bandeira do Sul, Poços de Caldas, Muzambinho, Santa Rita de Caldas, Campestre, Ipuiuna e Pouso Alegre, tem sua sede na Cidade de Campestre, sendo eleito para a Presidência o Prof. Márcio Aurélio Messias Franco (Prof. Marcinho) de Campestre.

A LIDARP tem como objetivo desenvolver o esporte em nossa região, preparando nossos atletas para as competições de nível regional, como o JOJUNINHO, JOJU, JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais e o JIMI – Jogos do Interior de Minas Gerais, descobrindo novos talentos, além de propiciar momentos de lazer e de confraternização para a população das cidades participantes.