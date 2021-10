Associação Varginhense de Futsal estreia com derrota na Copa Alterosa

Jogando na cidade de Alfenas, Varginhense Futsal foi superado pela equipe da casa, o Alfenas Futsal, por 4 x 2. Por outro lado, equipe feminina está classificada em Campeonato Regional de Extrema.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação AVF

A equipe masculina da Associação Varginhense de Futsal – AVF – estreou, neste sábado (2), na Copa Alterosa de Futsal. Jogando na cidade de Alfenas, o Varginhense Futsal foi superado pela equipe da casa, o Alfenas Futsal, por 4 x 2.

Apesar do resultado ruim, o jogo foi considerado de grande valia pela comissão da Associação Varginhense. Segundo o presidente Filipe Marcelino, o fato de jogar contra uma equipe repleta de ex-profissionais, dentre eles, Vander Carioca, Paulinho Japonês e Leandrinho, eleva ainda mais a experiência do jovem time de Varginha.

Na próxima rodada, o Varginhense Futsal encara a equipe de Três Pontas. O jogo está marcado para o próximo dia 15, às 20h30, no ginásio do Varginha Tênis Clube. A AVF já trabalha para ter presença de público na partida.

Equipe feminina enfrenta Seleção de Machado no Campeonato Regional de Extrema

Assim como a equipe masculina, as meninas do Varginhense Futsal também estão disputando um importante campeonato regional. A Associação, que disputa na categoria o Campeonato Regional de Extrema, irá enfrentar, após uma primeira fase quase perfeita, a Seleção de Machado. A partida acontece no próximo dia 14, às 21h15.

Vale ressaltar que, na primeira fase, o Varginhense Futsal fez a melhor campeã geral. Ao todo, foram três jogos, três vitórias, 22 gols marcados e apenas cinco sofridos. A campanha deixa a Associação Varginhense como status de favorita até mesmo ao título. No entanto, segundo o gestor da equipe, Alexis Rodrigues, é necessário respeito, principalmente contra a equipe de Machado – tradicional algoz da AVF -. De acordo com Alexis, apesar de ter feito a pior campanha na primeira fase, o time de Machado merece atenção, tendo em vista que, conforme ele, são meninas mais velhas em relação a equipe de Varginha.

Além da Associação Varginhense de Futsal e Seleção de Machado, estão classificadas as seguintes equipes: Cruzeiro Toledo; Extrema Futsal; Extrema Sub-23; Guerreiras Futsal; Lavapés Bragança e Semjel Bragança.

A partir desta fase, segundo o regulamento, os confrontos são eliminatórios e, em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

A diretoria da Associação Varginhense também agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal de Varginha e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da cidade.