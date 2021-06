Associação Varginhense de Futsal é vice-campeã em torneio feminino

Equipe de Varginha foi superada na decisão para a Prefeitura de Elói Mendes; apesar de recente, trabalho começa demonstrar bons resultados.

A Associação Varginhense de Futsal – AVF – conquistou, neste domingo (30), mais um grande resultado em competições na categoria feminina. Desta vez, a equipe de Varginha, que havia terminado na terceira colocação no 1º Circuito de Futsal, disputado em Três Corações, na semana passada, foi vice-campeã da 1ª Copa Gigantes de Futsal Feminino. A competição contou com quatro equipes: Elói Royal; Prefeitura de Elói Mendes; Fúria de Varginha, além da AVF.

Apesar do vice-campeonato, resultado foi muito comemorado pela equipe de Varginha

O torneio foi disputado no formato de pontos corridos, onde todos os times jogaram entre si. No final, as duas melhores equipes avançaram à decisão. Apesar da derrota na finalíssima para a Prefeitura de Elói Mendes, as meninas da AVF demonstraram motivação e, principalmente, crescimento técnico, tático e individual.

Para membros da comissão técnica, o resultado é fruto de um trabalho que, mesmo sendo planejado para médio/longo prazo, já começa a demonstrar frutos. “Enfrentamentos, mais uma vez, meninas já tarimbadas no cenário esportivo da modalidade no Sul de Minas. Atletas já acostumadas com competições de alto nível. Nosso trabalho está só começando. É uma nova visão de como se deve ser trabalhado o futsal de qualidade” – disse a associação.

