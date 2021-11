Associação Varginhense de Futsal é campeã sub-17 feminina no Josul

Na decisão, meninas do Varginhense Futsal venceram a cidade de Campanha pelo placar de 1 x 0. Esse é o segundo título da categoria em 2021.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação AVF

A Associação Varginhense de Futsal (AVF) se sagrou campeã, nesta segunda-feira (15), dos Jogos do Sul de Minas – Josul – realizado em Monsenhor Paulo. Na decisão, as meninas do Varginhense Futsal venceram a cidade de Campanha pelo placar de 1 x 0 na categoria sub-17. Esse é o segundo título da categoria em 2021.

O título coroa o trabalho árduo que vem sendo realizado pelos associados da AVF. Conforme a direção da associação, a categoria sub-17 feminina, em específico, já muda o foco para as finais do regional, que acontecerá em Baependi, no início de dezembro.

Segundo o treinador Victor Hugo, o time ainda está em construção, tendo em vista a pouca idade das atletas. “Estamos em evolução, contamos com uma equipe muito nova, em sua maioria com meninas 2005/06. Apenas três ou quatro são, realmente, sub-17”.

Apesar da pouca idade, o técnico considera que, os dois títulos, ilustram a evolução do time. “Dois campeonatos e dois títulos. E as semifinais do regional, nos deixam mais motivados ainda. Vamos procurar melhorar, trabalhar, treinar e treinar”. O treinador ainda destacou a consciência tática da equipe, que segundo ele, está cada vez melhor.

O ano de 2021 tem sido de muito proveito à Associação Varginhense de Futsal. Muitos foram os campeonatos disputados em várias categorias, tais como, adulto feminino e masculino e base feminina. Para 2022, segundo a gestão da AVF, a expectativa é buscar mais resultados positivos.