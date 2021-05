Associação Varginhense de Futsal disputa torneio em Três Corações

Competição feminina teve a a participação de quatro equipes: além da AVF, Pindamonhangaba (com sua equipe profissional), Caxambu e 23 de Setembro (time da casa).

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação AVF

A Associação Varginhense de Futsal – AVF – disputou, no último final de semana, o 1º Circuito de Futsal Feminino. A competição aconteceu em Três Corações e teve a participação de quatro equipes: além da AVF, Pindamonhangaba (com sua equipe profissional), Caxambu e 23 de Setembro (time da casa).

Com uma equipe repleta de jovens, a equipe de Varginha acabou ficando na terceira colocação. Apesar do resultado, comissão técnica, diretoria e as próprias jogadoras gostaram do desempenho, tendo em vista que, todos os outros times trouxeram a categoria adulta para a competição.

Equipe de Varginha ficou na terceira colocação da competição/Foto: Divulgação AVF

Em nota, a associação agradeceu o comprometimento de todos. “Gostaríamos de agradecer ao comprometimento de todas nossas atletas, que a todo momento buscaram representar a nossa equipe e o nome de Varginha, assim como comissão técnica e diretoria”.

De acordo com a equipe varginhense, esse é apenas o início de um trabalho voltado a médio e longo prazo na modalidade. O objetivo, principalmente, da gestão, é profissionalizar ao máximo o trabalho de todos.