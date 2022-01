Associação Milan de Esportes confirma participação na Copa Alterosa 2022

A Associação estará representada nas categorias sub-13 e adulto. Competição tem início prevista para março.

Redação CSul/Foto: Divulgação Milan

A Associação Milan de Esportes confirmou, nesta sexta-feira (7), através de seu presidente Paulo Sérgio Silva, a participação na Copa Alterosa 2022. Segundo Paulo Sérgio, o Congresso Técnico da competição acontecerá no dia 5 de março, com as definições do campeonato, tais como, equipes, locais e data dos jogos.

A Associação Milan estará representada em duas categorias: sub-13 e adulto. Ainda conforme o presidente da equipe ‘milana’, o time sub-13 será formado através da parceria com o Uniboys TP, e disputará a competição no futsal. Já a categoria adulta disputará na modalidade de futebol de campo.

O Milan tem estreia prevista para o dia 12 de março na categoria sub-13 e, no dia seguinte, a associação jogará pelo adulto.

A Copa Alterosa é uma das competições de futebol amador de maior relevância na região. Além do torneio, a Associação Milan de Esportes também planeja disputar outros campeonatos em 2022, sendo o principal deles – o Campeonato Bairrão de Varginha – onde, com o treinador Edinho à frente, o clube tentará o retorno ao ‘Amadorzão’ do município. Vale ressaltar, também, as categorias de base, que através da parceria com o Uniboys TC, visa disputar o maior número de competições neste ano.