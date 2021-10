Artilheiro da Segundona do Mineiro, Gabriel Porquinho renova com o VEC

Segundo o clube, o novo vínculo do atleta – que já vinha sendo sondado por outros times – foi renovado por duas temporadas.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação/Direitos Reservados

O Varginha Esporte Clube (VEC) anunciou, nesta quinta-feira (21), a renovação do atacante e artilheiro da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, Gabriel Porquinho. O jogador, de 23 anos, tem oito gols marcados em cinco partidas disputadas.

Segundo o clube, o novo vínculo do atleta – que já vinha sendo sondado por outros times – foi renovado por duas temporadas. Ainda conforme a cúpula do VEC, a multa contratual de Gabriel ficou estipulada para 5 milhões de reais, em transferências nacionais e 10 milhões de euros para negociações com o exterior.

Gabriel Porquinho renovou seu contrato por duas temporadas com o Varginha Esporte Clube/Foto: Divulgação VEC

“A diretoria informa que a renovação do contrato é de muita importância para valorizar o atleta, que é prata da casa. É fruto do trabalho do jogador, que vem se dicando, dia e noite, para fazer seu melhor futebol” – publicou em nota, o time de Varginha.

O VEC, que é lider do grupo A da Segunda Divisão com 10 pontos, enfrenta nesta sexta-feira (22), às 19h30, o Vulcão de Poços de Caldas, no Estádio do Ronaldão.