Após confirmar elenco para disputa do Campeonato Mineiro, VEC anuncia aumento na carga de ingressos

Após definir elenco que estreará neste sábado (11), contra o Santarritense; diretoria comunicou carga de 1.650 ingressos para o primeiro jogo em casa, diante do Atlético Clube de Três Corações, no próximo dia 19.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Franco Junior/Portal GE

A semana segue agitada nos bastidores do Varginha Esporte Clube (VEC). Nos últimos dias, o clube confirmou o elenco que disputará o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, competição que começa neste sábado (11), para o time de Varginha, que irá até Santa Rita do Sapucaí enfrentar o time da casa. A partida está marcada para às 15h.

Segundo o clube, o elenco ficou definido da seguinte maneira:

GOLEIROS

Renan Pastre – 23 anos

Wesley Mafuá – 17 anos

ZAGUEIROS

Marinho – 25 anos

Denilso – 21 anos

Elivelton – 21 anos

Eduardo – 19 anos

Danilo Castro – 22 anos

Davi – 21 anos

Quirino – 17 anos

LATERAIS

Diego Petrin – 24 anos

Alysson – 18 anos

Thales – 23 anos

Nestor Mansur – 24 anos

Italo – 17 anos

MEIAS

Breno Zidane – 27 anos

Bruno Ghiraldi – 19 anos

Gabriel Porquinho – 23 anos

Gabriel Kalwan – 22 anos

Naldinho – 23 anos

Leozinho – 18 anos

ATACANTES

Carlinhos – 24 anos

Leandrinho – 20 anos

Juan – 19 anos

Lucka – 22 anos

Chrismar – 22 anos

Igor – 21 anos

Kauan Araújo – 18 anos

Kauan Penha – 18 anos

COMISSÃO TÉCNICA

Treinador: Tiago Miguel Fonseca

Auxiliar Técnico: Luciano Lemes

Auxiliar Técnico: Robsley Freitas

Preparador Físico: Flávio Amaral

Treinador de Goleiros: Jefferson Martins

Médico: Henrique Procópio

Fisioterapeuta: Max Boareto

Motorista: Roberto Ladeira

Jogos do Varginha Esporte Clube na primeira fase:

Primeira rodada

Sábado: 11/09/2021 – 15h – Santarritense x Varginha EC – Santa Rita do Sapucaí

Domingo: 19/09/2021 – 15h – Varginha EC x Atlético de Três Corações – Varginha

Domingo: 26/09/2021 – 15h – Figueirense x Varginha EC – São João del Rei

Domingo: 03/10/2021 – 15h – Varginha EC x Poços de Caldas FC – Varginha

Folga na rodada

Domingo: 17/10/2021 – 15h – Varginha EC x Figueirense – Varginha

Sábado: 23/10/2021 – 15h – Poços de Caldas FC x Varginha EC – Poços de Caldas

Folga na rodada

Domingo: 07/11/2021 – 11h – Atlético Três Corações x Varginha EC – Local ainda não definido

Sábado: 13/11/2021 – 15h – Varginha EC x Santarritense – Varginha

Diretoria confirma aumento na carga de ingressos para estreia em casa

Já nesta quarta-feira (8), a diretoria do VEC confirmou o aumento na carga de ingressos para estreia em casa, que irá ocorrer no domingo (19), às 15h, contra o Atlético de Três Corações. Inicialmente, segundo o clube, apenas 600 ingressos seriam vendidos, isso porque, com essa carga, não seria necessário apresentação de teste de Covid-19 para adentar no estádio. No entanto, seguindo novo decreto da prefeitura, o clube disponibilizou 1.650 ingressos. É importante enfatizar que, a equipe adversária terá direito a 10% da carga máxima dos ingressos disponíveis, sendo necessário solicitação da diretoria visitante.

Ainda conforme a direção do VEC, o torcedor que desejar ir ao estádio precisará apresentar o cartão de vacina – com pelo menos uma dose tomada – ou um teste de Covid-19 realizado de forma recente. Vale ressaltar, também, a necessidade de seguir todos os protocolos sanitários, tais como, uso de máscara e distanciamento pessoal.

Valores

Os ingressos tiveram seus valores definidos da seguinte forma:

Arquibancada coberta: inteira – R$ 30,00/meia – R$ 15,00;

Arquibancada descoberta: inteira R$ 20,00/meia – R$ 10,00;