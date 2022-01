Após 17 anos, goleiro Fábio comunica saída do Cruzeiro

A notícia, divulgada inicialmente pelo arqueiro em suas redes sociais, provocou um misto de revolta, tristeza e indignação aos cruzeirenses. Em nota, o goleiro confirmou que a ideia partiu do próprio clube.

Redação CSul/Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Uma bomba pegou os torcedores do Cruzeiro na noite desta quarta-feira (5). O anúncio, que todos os cruzeirenses temiam, mas não acreditavam, aconteceu – Fábio, maior ídolo do clube, com 976 partidas disputadas com a camisa celeste e 13 títulos no currículo – não seguirá na Raposa para 2022.

A notícia, divulgada inicialmente pelo arqueiro em suas redes sociais, provocou um misto de revolta, tristeza e indignação aos cruzeirenses. Em nota, Fábio confirmou que, partiu do próprio clube, a ideia de não seguir com o ídolo para a temporada. Conforme o comunicado do goleiro, o mesmo aceitou reduzir seus vencimentos no teto estipulado pelo clube, no entanto, a nova direção da SAF Cruzeiro propôs um contrato de apenas três meses ao goleiro, o que foi rechaçado por Fábio. De acordo com o agora ex-goleiro do time mineiro, o intuito do próprio seria a renovação de um ano, tendo em vista a oportunidade de chegar aos 1.000 jogos e, depois, como consequência, levar o clube de volta à Série A do Brasileirão.

Vale ressaltar que Fábio havia renovado o seu contrato no fim de 2021 para mais uma temporada, no entanto, com a nova gestão formada pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conduzida de forma majoritária pelo ex-atacante Ronaldo ‘Fenômeno’, todos os acordos estão sendo revisados para atender um teto salarial que o Cruzeiro pretende trabalhar daqui para frente. E, segundo o goleiro, mesmo aceitando reduzir o teto, não houve intenção na renovação do seu vínculo.

O Cruzeiro, por sua vez, divulgou um comunicado agradecendo o goleiro pelos 17 anos prestados ao clube. Já na manhã desta quinta-feira (6), em nota oficial, o clube comunicou a saída, confirmou o contrato até o final do Campeonato Mineiro – para uma possível despedida – o que foi negado pelo goleiro e seu agente. E, por fim, disse que a medida se fez necessária por “sobrevivência e responsabilidade financeira”.