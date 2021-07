Animada com possível volta do público, diretoria do VEC espera apoio do torcedor varginhense

Após Federação Mineira de Futebol divulgar protocolo de volta ao público nos estádios, diretor executivo do Varginha Esporte Clube, Matheus Bonjorni, disse esperar contar com o apoio do torcedor varginhense em massa.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação VEC

A Federação Mineira de Futebol divulgou, nesta quinta-feira (22), o protocolo para volta segura do público nos estádios de futebol em Minas Gerais. Segundo documento, deverão ser respeitadas as normas regulamentares de cada competição.

Em Varginha, por exemplo, mesmo não aderindo ao programa Minas Consciente, a cidade poderá – por estar no Sul de Minas – onde, atualmente, a região está inserida na “onda amarela”, ter jogos com público. É importante frisar que, tudo dependerá dos órgãos municipais de saúde e administrativos do município.

Com a possível volta, em breve, do público na cidade, o diretor executivo do Varginha Esporte Clube, Matheus Bonjorni, espera contar com o apoio do torcedor varginhense em massa. “É com muito otimismo que o VEC recebe essa notícia, é com muito otimismo que o VEC vê essa possibilidade de ter público nos estádios. Temos certeza de que Varginha inteira estará nos apoiando. Obviamente vamos seguir todos os protocolos exigidos pela federação, nosso intuito é manter, sobretudo, a segurança daqueles que estarão torcendo por nós. Gostaria de fazer um convite à população de Varginha para que esteja na torcida, que esteja presente nos estádios e depois de 11 anos, vamos escutar o grito do VEC no estádio” – enfatizou.

Sobre a liberação da prefeitura para a possível volta ao público, Bonjorni acredita que não terá problemas com a administração municipal. Segundo ele, a prefeitura, através do prefeito Vérdi Lúcio, tem apoiado e sempre foi favorável ao público no estádio.

Vale ressaltar que, O VEC estreia na Segundona do Campeonato Mineiro fora de casa, contra o Santarritense, no dia 11 de setembro, às 15h. Em casa, o primeiro jogo do Varginha Esporte Clube será logo um grande clássico da região. A equipe encara o Atlético-TC, no dia 19 de setembro, às 15h, no Estádio Municipal de Varginha.