Amanda Ribas está pronta para encarar Virna Jandiroba, no UFC 267 em Abu Dhabi

Essa será a primeira luta de Amanda após a derrota no UFC 257, para Marina Rodriguez, em janeiro.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Reprodução Twitter

A lutadora varginhense de MMA, Amanda Ribas, já está pronta para seu próximo desafio no UFC, que ocorre neste sábado (30) na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. Amanda irá enfrentar a conterrânea Virna Jandiroba.

Amanda lutaria no dia 8 de maio, contra a norte-americana Angela Hill, no UFC Las Vegas. Porém, a varginhense acabou testando positivo para Covid-19 e ficou de fora do card. À época, o pai e treinador de Amanda, Marcelo Ribas, também testou positivo.

Sendo assim, essa será a primeira luta de Amanda após a derrota no UFC 257, para Marina Rodriguez, em janeiro. A varginhense, que vinha de quatro vitórias seguidas na categoria até a derrota para Rodriguez, em janeiro, também em Abu Dhabi, espera reencontrar o caminho das vitórias

Já Virna Jandiroba vem de vitória sobre Kanako Murata, por nocaute técnico (interrupção médica). A “Carcará” se reabilitou da derrota para Mackenzie Dern com uma performance convincente diante da japonesa.

“A minha última luta eu perdi, depois tive Covid. Então, eu estou indo para buscar o título mesmo. Estou me dedicando muito, treinando muito em Varginha. Saio de São Paulo para Abu Dhabi. Eu estou feliz de estar fazendo o que eu amo” – disse Amanda ao Portal GE.

Toda preparação de Amanda foi realizada na academia da família, em Varginha. Ribas contou com apoio de lutadoras de outros estados, que estiveram na academia para ajudar nas atividades e simulações da luta.

Card UFC 267:

Cinturão peso meio-pesado: Jan Blachowicz x Glover Teixeira

Cinturão interino peso-galo: Petr Yan x Cory Sandhangen

Peso-leve: Islam Makhachev x Dan Hooker

Peso-pesado: Alexander Volkov x Marcin Tybura

Peso meio-médio: Li Jingliang x Khamzat Chimaev

Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev x Volkan Oezdemir

Card preliminar