Amanda Ribas e Maycee Barber se enfrentam em aguardado duelo do UFC

Foto: Instagram Amanda Ribas

A varginhense Amanda Ribas, entra no Octógono hoje, 24, pelo peso-mosca do UFC 285, contra a Norte Americana Maycee Barber, em Jacksonville, nos Estados Unidos.

Essa é a segunda luta do ano de Amanda, no seu último combate ela derrotou Viviane Araújo por decisão unânime no UFC 285.

Atualmente, a brasileira está ranqueada em duas categorias. É a nona colocada no ranking do peso-mosca e ocupa o 11º lugar no peso-palha.

Apesar de estar uma colocação atrás no ranking da varginhense, Maycee vem com com uma sequência de quatro vitórias consecutivas, o que causa uma expectativa maior em cima dela.

A luta será transmitida a partir das 17hs, pelo Canal Combate.

“A Maycee é uma atleta boa não só tecnicamente, mas também fisicamente porque tem um condicionamento ótimo”, ressaltou Amanda.

“Apesar de eu estar à frente dela no ranking, é uma luta crucial para mim. Ela vem numa sequência de quatro vitórias e há muita expectativa em torno dela. Por isso, o camp tem sido intenso” comentou Amanda em entrevista à revista GRACIEMAG.

