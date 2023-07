Alunos da rede municipal de Lavras, competiram em várias modalidades esportivas no último fim de semana

Time de Lavras participam do Festival Volei, JOJU e Liga Minas Handebol

Foto: Prefeitura de Lavras

FESTIVAL VOLEIBOL

No Clube Campestre em Lavras teve o 1º Festival de Voleibol Iniciação Feminino, meninas com idade entre 9 e 11 anos participaram da competição. São cerca de 70 atletas envolvidas no projeto. O objetivo do festival é aprimorar e revelar talentos dentro do esporte.

JOJU

Os meninos do Futsal também entraram em quadra na cidade de Paraguaçu, pelos Jogos da Juventude. Participaram atletas de Lavras (Colégio Unilavras e Escola do Flamengo) na categoria sub 13. Os atletas disputaram a 1ª fase classificatória e conquistaram a próxima etapa do JOJU. A próxima fase também será realizada em Paraguaçu, no mês de agosto.

LIGA MINAS HANDEBOL

Os times masculino e feminino de Handebol também fizeram bonito no último fim de semana. Os atletas disputaram a etapa final da Liga Minas Handebol, que foi realizada em Varginha. Os dois times foram vice campeões.

Fonte: Prefeitura de Lavras