Alfenas recebeu 12º Copa Aberta de Karatê no domingo

Competição teve a participação de 300 atletas competindo em várias categorias

Foto: Prefeitura de Alfenas

A 12º Copa Aberta de Karatê, Prof. Edson Antônio Velano, foi realizada no domingo (16/03), no ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves em Alfenas, com a participação de delegações de diversas cidades de Minas Gerais.

De acordo com os organizadores, cerca de 300 atletas de diferentes idades participaram do da competição em busca de uma medalha e classificação para a disputa de outros campeonatos pelo país e fora.

Sidney Quintino, organizador do evento destacou que a competição já faz parte do calendário mineiro de karatê, sendo uma referência para o esporte na cidade com o apoio da Prefeitura de Alfenas.

Luciano Arara, secretário de esporte e lazer de Alfenas, ressaltou que o investimento na modalidade esportiva vem trazendo resultados positivos, tendo atletas alfenenses disputando e ganhando competições internacionais, como no México em 2024.

Thales de Paula Garcia, karateca, campeão mundial, enfatizou que o apoio da Prefeitura de Alfenas foi fundamental para que ele tivesse acesso a prática esportiva, a qual teve início no programa Cidade Escola.

Fonte: Prefeitura de Alfenas