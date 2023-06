Abertura oficial Jogos Escolares de Minas Gerais em Alfenas

Os campeões de cada modalidade e os 4 primeiros colocados do xadrez avançam para a etapa regional.

Aconteceu ontem no Ginásio Poliesportivo a abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais. A competição tem Alfenas como sede da etapa microrregional com o apoio da Prefeitura de Alfenas através do Programa Cidade Escola.

No circuito de Alfenas 25 municípios, 77 escolas e 2.100 alunos estão disputando a competição nas modalidades basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez. Os campeões de cada modalidade e os 4 primeiros colocados do xadrez avançam para a etapa regional.

O prefeito Fábio Marques Florêncio esteve presente na abertura e destacou a importância do evento: “Fico feliz em Alfenas ser sede de um evento tão grande como o JEMG. Quero que todos os alunos sinta-se acolhidos e tenho certeza que levarão Alfenas no coração para sempre.”

