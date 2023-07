Varginha é o “pedacinho do céu na terra”, diz Russo do Patins

Foto: Prefeitura de Varginha

O 3º Encontro de Patinadores de Varginha, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Semel, atraiu mais de 100 praticantes do esporte de outras localidades. No sábado, 23, teve whorkshop no shopping, visita ao Parque dos Dinossauros no Bairro Padre Vitor e urban saindo do Espetinho do Goiano na Av. Princesa do Sul seguindo até a Vila Paiva, onde a turma visitou o Memorial do ET. No domingo, 24, de manhã, teve street na Pista de Skate.

A avaliação do evento está nas redes sociais dos participantes. Entre as declarações estão afirmações de que Varginha é uma “cidade muito acolhedora”, “que rolê sensacional, melhor vibe”, “que evento família”, “evento ficou na história”, “sem palavras o quanto amei estar em Varginha”, entre tantos outros.

A organizadora do Encontro de Patinadores, professora da Semel, Jaque Mesquita revela que o “evento foi surreal o que rendeu elogios à Prefeitura, à organização e à cidade”.

Um dos patinadores mais animados, o Russo do Patins, do município de Piabetá-RJ gravou um vídeo junto com o prefeito de Varginha, Vérdi Melo e a professora Jaque no qual diz que Varginha é o pedacinho do céu na terra com esse evento que não é só esporte, mas socialização. “Eu me sinto privilegiado de estar participando desse grande evento e obrigada por esse amor, pois vocês estão tirando crianças, jovens e adultos da mente vazia, do mundo virtual”, disse.

O prefeito Vérdi Melo declarou que “após essas palavras a emoção toma conta do coração da gente, porque nós estamos fazendo investimentos no esporte tanto no especializado quanto em tantas outras modalidades porque entendemos que esporte é saúde, entretenimento, amizade”.

Em outro vídeo, Russo está com o vice-prefeito Leonardo Ciacci, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Milton Tavares Junior, o vereador Dudu Ottoni e a professora Jaque. “Quero agradecer pelo evento e estou vendo uma união dos governantes de Varginha em prol do esporte que é a patinação”.

O evento foi encerrado com música ao vivo na despedida. “Que hospitalidade genuinamente mineira”, registrou um dos patinadores em sua rede social.

Entre as cidades que estiveram representadas no 3º Encontro de Patinadores de Varginha estão

São Paulo, Barueri, Franca; Rio de Janeiro, Guaratiba, Resende, Piabetá; Sabará, Belo Horizonte, Três Corações, Varginha, São Lourenço,Poços de Caldas, Juiz de Fora, Boa Esperança, Lambari, Pouso Alegre, Três Pontas, Paraguaçu, além de Curitiba – PR.

A SEMEL agradeceu todos que se envolveram no evento como o Via Café Garden Shopping e o Hotel Via Garden, Copasa, Prolife, Escola Estadual Fábio Sales que foi sede do alojamento e refeições, Guarda Civil Municipal e também as Secretarias Municipais de Turismo e Comércio (Setec), Saúde (Semus), Obras e Serviços Urbanos (Sosub)/Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demutran) e Meio Ambiente (Semea), além dos grupos Patins Varginha e Rollers VGA.

Fonte: Prefeitura de Varginha