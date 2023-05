23º Ipês Off Road: competição de enduro reúne pilotos de seis estados brasileiros em Lavras

A competição faz parte da Copa Sul-Minas, que já teve uma etapa muito bem disputada, o Pampas Off Road.

Foto: Prefeitura de Lavras

Um evento tradicional, muito bem organizado e considerado um dos principais do Brasil na modalidade. Este é o 23º Ipês Off Road, programado para este final de semana, dias 06 e 07 de maio, tendo como ponto de largada e chegada nos dois dias (além da vistoria, na véspera, dia 5), o Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, em Lavras (MG). A prova, organizada pelo desportista e empresário Lúcio Pinto Ribeiro, conta com o apoio da Prefeitura de Lavras e irá receber mais de 100 pilotos de seis estados brasileiros – Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.

A competição faz parte da Copa Sul-Minas, que já teve uma etapa muito bem disputada, o Pampas Off Road. O Ipês Off Road é um evento que integra o calendário oficial do município de Lavras, conforme consta na Lei Ordinária 4451, publicada no Diário Oficial em 04 de maio de 2018. “É muito importante contar com este apoio da Prefeitura em nosso evento”, afirma Lúcio. “A cada ano, a prova se consolida como uma das mais respeitadas da modalidade e atrai pilotos de diversos estados brasileiros, o que contribui, sem dúvida, para a economia e o turismo de Lavras e região”, observa. O Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Rodrigo Pacheco acrescenta: “Lavras é uma cidade que tem a vocação para receber eventos de todos os tipos e para nós é um prazer se preparar para receber este enduro que a cada ano só vem crescendo.

Os pilotos e seus familiares, do Brasil inteiro, podem voltar para desfrutar da nossa cidade em outras datas. Isso incrementa o nosso desenvolvimento econômico. Nossa rede hoteleira, de alimentação, de restaurantes, postos de combustível e toda nossa rede comercial”. Pilotos de Lavras e região também fazem questão de participar da prova que orgulha a cidade. Dário Júlio, de Lavras, campeão quatro vezes na categoria Elite e hoje é chefe da equipe Honda, tem presença confirmada. “É um prazer disputar na minha cidade, nas trilhas aonde eu treino, perto da minha família, dos meus amigos. Interessante que o pessoal daqui de Lavras veja como é o meu trabalho, o que é a nossa modalidade. O Ipês Off Road é uma prova que eu sempre gosto muito de estar participando. Prova extremamente técnica, famosa pelo seu alto nível técnico. Muita trilha, muita navegação, sempre bem feita, tanto que atrai pilotos não só de Minas Gerais. Contamos com os melhores pilotos de todo o Brasil”, revela Dário. Os pilotos Fernando Elpídio, de Itumirim, e José Vítor, de Barbacena, também estão confirmados no grid da prova, que tem disputa em diversas categorias.

Programação do evento:

Dia 05/05 – Sexta-feira

17h – Abertura da Secretaria de prova para entrega de material no Parque Quedas do Rio Bonito, em Lavras/MG;

20h – Fechamento da secretaria de prova

Dia 06/05 – Sábado

08h30 – Cerimonial de Abertura

09h01 – Largada do piloto 01

09h50 – Neutro 01 – Posto Itumirim, em Itumirim/MG

12h20 – Neutro 02 – Bar do Dani em Itumirim/MG

13h32 – Neutro 03 – Ranchão Pingaí em Ingaí/MG

14h20 – Chegada do Piloto 01

18h -Resultado do dia – Parque Quedas do Rio Bonito e nas redes sociais do Enduro Ipês Off Road

Dia 07/05 – Domingo

Largada: 08h01 do Piloto 01

10h – Neutro: Parque Quedas do Rio Bonito

12h55 – Chegada do Piloto 01

15h – Premiação dos Campeões no Parque Quedas do Rio Bonito e nas redes sociais do Enduro Ipês Off Road

Fonte: Prefeitura de Lavras