16ª Meia Maratona das Águas movimenta Poços de Caldas e Caldas em julho

Competição acontece no dia 20 de julho, com largada em Poços e chegada em Pocinhos

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A tradicional Meia Maratona das Águas chega à sua 16ª edição em 2025 e promete reunir atletas de diversas regiões em um dos percursos mais desafiadores e belos do Sul de Minas. A corrida será realizada no dia 20 de julho (domingo), com largada marcada para as 7h30, na Rodovia do Contorno, em frente à Fábrica Lorenzetti, e chegada no Balneário de Pocinhos do Rio Verde, no município de Caldas.

Com percurso total de 22,3 km, em pistas de asfalto e terra, a prova é promovida pelas Prefeituras de Poços de Caldas e Caldas, por meio das secretarias de Esportes e de Turismo, Esporte e Lazer dos dois municípios.

Inscrições

As inscrições estão abertas e seguem até às 18h do dia 16 de julho (quarta-feira) ou até o limite de 300 participantes. O valor é de R$ 100,00, com desconto para moradores de Poços de Caldas e Caldas, que pagam R$ 80,00, e para corredores com 60 anos ou mais, que têm direito à meia entrada, conforme a Lei nº 10.741/2003.

As inscrições podem ser feitas online pelo site www.runnerbrasil.com.br ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Esportes de Poços de Caldas, na Vila Olímpica. Informações pelos telefones (35) 3697-2082 / 2081.

Kit do Atleta

A retirada dos kits (chip, número e camiseta) poderá ser feita no sábado, 19 de julho, das 12h às 18h, na sede da Secretaria de Esportes, ou no domingo, das 6h às 7h, no local da largada, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Os 100 primeiros atletas que estiverem até as 7h em frente à Igreja Matriz terão transporte gratuito até o local da largada. O retorno de Pocinhos está previsto para os horários das 11h30 e 12h.

Categorias e Premiação

A competição contempla diversas categorias por idade e gênero:

Masculino: Adulto A e B, Veterano A, B, C e D

Feminino: Adulto A e B, Veterano A, B e C

Além da premiação geral, haverá destaque para atletas das cidades de Poços de Caldas e Caldas, com categorias específicas.

Premiação em dinheiro (Categoria Geral):

Masculino e Feminino Geral

1º lugar – Troféu + R$ 500,00

2º lugar – Troféu + R$ 300,00

3º lugar – Troféu + R$ 200,00

4º lugar – Troféu + R$ 150,00

5º lugar – Troféu + R$ 100,00

Nas demais categorias, os três primeiros colocados recebem medalhões, e as melhores equipes (masculino e feminino) recebem troféus. Para a premiação em dinheiro, o atleta deverá apresentar CPF e dados bancários para recebimento via Pix, em até 30 dias após o evento.

Regras Gerais

A prova acontecerá com qualquer condição climática.

O tempo máximo de conclusão é de 3 horas.

A idade mínima para participação é para nascidos em 2007.

Não haverá troca de inscrição nem inscrição após a data limite.

Todos os atletas receberão medalha, frutas e água ao final da corrida.

A inscrição implica na declaração de que o participante está apto fisicamente para a prova.

A secretária de Esportes de Poços de Caldas, Zélia Maria Testi ressalta que a Meia Maratona das Águas é muito mais do que uma competição esportiva. É um evento tradicional que une os municípios de Poços de Caldas e Caldas em uma grande celebração de saúde, esporte e integração regional. A cada edição, vemos corredores de diferentes cidades participando com entusiasmo, o que movimenta a economia local, fortalece os laços entre os municípios e estimula a prática esportiva. É uma prova que já faz parte do calendário oficial e do coração dos atletas da região, e para nós, da Secretaria de Esportes, é motivo de muito orgulho colaborar para que ela continue crescendo com organização, segurança e acolhimento a todos os participantes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas