Via Café Garden Shopping recebe o 1º Festival do Torresmo, na próxima semana

O torresmo é um dos principais quitutes da culinária mineira e essa iguaria, que pode ser o acompanhamento ou até mesmo, o prato principal de uma refeição, é a grande estrela de um festival que ocorrerá no Via Café Garden Shopping. O 1º Festival do Torresmo de Varginha será realizado, de 7 a 10 de abril, das 12 às 22h, no estacionamento do centro de convivências e a entrada é de graça.

Durante os quatro dias de evento, além de receitas variadas com torresmo, o público presente poderá aproveitar outros pratos feitos à base de proteína suína, como joelho, pernil, panceta, costelinha e leitão à pururuca. Também haverá food trucks de hambúrgueres artesanais, milk-shakes e chopp artesanal. Além da variedade em culinária, o Festival do Torresmo contará com música ao vivo e com a presença do chef Adan Garcia, especialista em culinária com carne de porco.

“Estamos muito felizes em receber esse evento que será realizado pela primeira aqui em Varginha. Por isso, pensamos em cada detalhe para que o público do Sul de Minas passe ótimos momentos de lazer em família, desfrutando de excelente culinária, música e outros atrativos”, afirma o gerente de Vendas e Marketing do Via Café, Leonardo Andrade.

Fonte: Assessoria Via Café Garden Shopping