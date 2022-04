Nesta atividade, para ganhar os ovos de chocolate, a criançada deve encontrar uma série de pistas que estará espalhada nas lojas do empreendimento.

A época mais doce do ano está próxima e para celebrar a temporada, o Via Café Garden Shopping preparou atrações especiais e gratuitas para divertir a garotada. Nos dias 12 e 13 de abril, a partir das 18h30, ao lado da Havan, os pequenos poderão se divertir em atividades com a temática da Páscoa.

Na terça-feira (12/04), haverá gincana do coelho, escultura de balão e pintura fácil. Na quarta-feira (13/04), as brincadeiras serão gincana do coelho, pintura facial e brincadeiras de rua. Mas, a grande atração da semana, sem dúvidas, é a caça aos ovinhos de Páscoa que ocorrerá nos dois dias. Nesta atividade, para ganhar os ovos de chocolate, a criançada deve encontrar uma série de pistas que estará espalhada nas lojas do empreendimento.

Para participar da caça aos ovos, que será dividida em duas categorias, de acordo com a idade dos participantes (2 a 6 anos e 7 a 10 anos), é necessário fazer inscrição prévia neste link.

Serviço:

Via Café Garden Shopping promove caça aos ovos de Páscoa

Data: 12 e 13 de abril

Horário: a partir das 18h30

Local: ao lado da Havan

Investimento: gratuito

Inscrições: https://bit.ly/3DBJOxq

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui quatro lojas âncoras (Havan, Renner, Riachuelo e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, quatro restaurantes no acesso principal e lojas de serviço. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food.

Fonte e foto: Ascom Via Café Garden Shopping