Varginha In Dance recebe companhias de dança do Sul de Minas

Em sua 11ª edição, O Varginha In Dance Festival traz ao palco companhias de dança de Varginha, Três Pontas, Paraguaçu, Santa Rita do Sapucaí, e Pouso Alegre com as modalidades de ballet clássico, jazz, estilo livre, Hip Hop e dança do ventre.

Fonte: ASCOM / Foto destaque: Divulgação

Começa nesta sexta-feira (2) e prossegue até este sábado (03) ,sempre às 20 horas mais uma edição do Varginha In Dance Festival. A 11ª Consecutiva no âmbito de Minas Gerais numa realização da empreendedora e bailarina Claudia Rodrigues Paiva Lounine. O evento será transmitido pelo facebook.com/associacaoartisticamarlenepaiva

O festival vem sendo reconhecido por profissionais de dança de todo Brasil e reúne em Varginha inúmeras academias e companhias de dança vindas de diversas partes de Minas Gerais.

O Varginha In Dance Festival veio para ampliar horizontes artísticos e oferecer um intercâmbio cultural de aprendizado de dança, onde os grupos trazem ao palco criações essenciais para um olhar atual, inclusivo e interdisciplinar da arte, proporcionando a troca de ideias.

De acordo com a empreendedora Cláudia Paiva, o projeto visa reconhecer a importância da dança e das demais expressões artísticas no cotidiano, de modo a garantir acesso ao conhecimento sobre o tema e a troca de experiência. “Nosso compromisso está sempre pautado pelo apoio e incentivo às produções do nosso município e região. Para tanto, iremos contar com uma programação rica em diferentes escolas de dança, grupos, companhias e artistas varginhenses e de toda região. Será a oportunidade para todos os interessados se engajarem, conhecerem trabalhos e discutirem mais sobre a temática”, detalhou.

As academias e companhias participantes são: Academia Espaço Vital Brasil , Ballet Luiz Henrique, Cia de Dança Andrêa Falsarella, Cia de Dança Lidiane Pontes, Cia de Dança Natália Wakao, Cia de Dança Otávio Belo, Cia Ballare, Cia de Dança DBlack Crew, Grupo Du’Guetto, e Cia de Dança Style Hop Company,

A realização do festival tem apoio da Lei Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais.